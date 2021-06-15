Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО именно сейчас – нежелание отправлять такой сигнал РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа», - сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Кулеба подчеркнул, что Украина уже сделала достаточное количество реформ, чтобы получить ПДЧ в НАТО.

«Безусловно, мы очень привыкли в нашем прекрасном государстве постоянно обвинять себя во всем и говорить, что «все плохо, потому что нет реформ». На самом деле, мы должны откровенно говорить с украинским народом о том, что путь между получением ПДЧ и членством – это тоже путь реформ. И для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Годы может длиться процесс между получением ПДЧ и приобретением членства, и там еще можно сделать много реформ», - добавил министр.