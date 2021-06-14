Украина сегодня ближе к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, чем когда-либо, заявил президент Владимир Зеленский в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Потому что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей», - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами.

Однако, по словам Зеленского, западные страны должны осознать, что война на украинских границах и на временно оккупированных территориях Украины - это также война в Европе, на которой умирают «за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС».

Поэтому, по его убеждению, западные партнеры должны понять, что поддержка Украины - это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран.

Также Зеленский отметил, что энергетической безопасности Украины и всей Европы угрожает проект «Северный поток-2», который, по сути, является оружием России.

Кроме того, глава государства напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом он получил приглашение посетить с визитом США в конце июля. Во время встречи с лидером США Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономической поддержки, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

Зеленский отметил, что сейчас Российская Федерация медленно отводит свои войска от границы с Украиной.

«Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовы к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет «Запад-2021» (совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021», - ред.)», - добавил президент.

Однако он считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну.

Президент Украины надеется на встречу с президентом РФ для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведение без понятных причин.

«Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки», - сказал Зеленский.