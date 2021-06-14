Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какой сигнал саммит НАТО, который состоится в понедельник в Брюсселе, направит России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом генсек рассказал после приезда на саммит.

Столтенберг рассказал, что лидеры Альянса встречаются на саммите в Брюсселе в поворотный момент для НАТО и откроют сегодня новую главу в трансатлантических отношениях. Он немедленно вспомнил о России, заявив, что она станет одной из главных тем встречи.

«Мы наблюдаем ту же модель поведения - агрессивные действия России против своих соседей, Украины и Грузии, кибератаки и гибридные атаки, а также отравления наших союзников», - сказал Столтенберг.

«Главный сигнал, который мы пошлем России, - она ​​не способна нас разделить. Альянс единый в нашем сообщении: оборона и сдерживание в сочетании с диалогом», - добавил он, отметив, что НАТО также продолжит стремиться к диалогу с Россией.

«Диалог не является признаком слабости, это знак силы, пока мы едины и сильны, мы можем говорить с Россией», - сказал Столтенберг.

По его словам, лидеры также обсудят Китай.

«Есть возможность взаимодействия с Китаем по таким вопросам, как изменения климата и контроль за вооружением», - отметил генсек.

Кроме того, по его словам, лидеры согласуют амбициозную дальновидную стратегию НАТО-2030 о том, как укрепить коллективную оборону и устойчивость, и впервые в истории определят своей важной задачей климатическую безопасность.

«Я также уверен, что лидеры НАТО согласятся больше инвестировать, чтобы достичь высшего уровня наших амбиций», - отметил генсек Альянса.