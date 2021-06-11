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Служба безопасности Украины во взаимодействии с полицией заблокировала в Запорожье попытку создания псевдогосударственного образования «Гуляйпольский городской совет», инициированную местным сторонником идеологии так называемого «псевдонародовластия». Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» через проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали «мэра» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у «депутатов» и «городского головы» печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.
ForUm

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