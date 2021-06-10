Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Зеленский выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

Президент поблагодарил генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Он отдельно отметил важность для Украины подтверждение в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и в силу решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны.

Зеленский также сообщил Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ.