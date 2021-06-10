Служба безопасности Украины заблокировала коррупционные механизмы, организованные местными властями Черкасской области. Чиновники планировали вывести из госсобственности земельные участки стоимостью свыше 10 млн грн. Все они - вблизи историко-культурного центра им. Рабби Нахмана (место паломничества хасидов), сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав организованной группы входили государственный регистратор одной из ОТГ Черкасской области, бывшие правоохранители и предприниматели. По разработанной «схеме», должностные лица подделывали решения органов местного самоуправления и незаконно регистрировали право собственности на земельные участки.

Из-за действий злоумышленников коммерсантам удалось получить в частную собственность почти 0,5 га земель вблизи историко-культурного центра им. Рабби Нахмана в Умани. Сейчас при содействии СБУ решается вопрос о возврате земель в государственную собственность.

Пяти организаторам сделки сообщено о подозрении по ряду статей:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой),

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),

ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялось совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.