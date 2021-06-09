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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что США будут придерживаться принципиальной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины во время встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина 16 июня в Женеве. Об этом он сказал во время рабочей поездки Зеленского в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Встреча Джо Байдена и Владимира Путина очень важна. Думаю, весь мир будет наблюдать за ней. Несколько дней назад президент Джо Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы обсудить все вопросы, в частности относительно этой встречи с президентом России и позиции США на этой встрече. Ведь Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой», - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что рассматривать и решать без Украины любые вопросы, касающиеся Украины, нелогично, невозможно, это не соответствует интересам нашей страны, и он абсолютно уверен, что такую ​​позицию разделяют ее партнеры.

Говоря о ситуации на Донбассе, Ермак отметил, что, к счастью, за последние дни наблюдается некоторое снижение напряжения на линии соприкосновения.

«Меньше стреляют, меньше провокаций, и, как результат, уже в течение нескольких дней у нас нет ни одного погибшего. Но говорить, что это такая масштабная тенденция, пока слишком рано», - отметил он.

Ермак напомнил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате за последнее время несколько раз попытались добиться подписания совместного документа, который бы официально говорил о возвращении к полному режиму прекращения огня на Донбассе, но, к сожалению, этого еще не произошло.
ForUm

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