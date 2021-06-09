Весь личный состав украинского национального персонала Миссии НАТО в Афганистане «Решительная Поддержка» вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД, сообщила пресс-служба Минобороны.

Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибуторов Миссии.

В состав тренировочно-совещательной Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий ВСУ.

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживания взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Полученный опыт при выполнении задач Миссии НАТО «Решительная поддержка» украинские военнослужащие будут применять на Родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии РФ в районе проведения операции Объединенных сил.

Справка: Тренировочно-совещательный Миссия НАТО «Решительная поддержка» (англ. Resolute Support Mission) в Исламской Республике Афганистан начала деятельность 1 января 2015 в рамках реализации решений саммита Альянса в Чикаго (май 2012 года) о предоставлении правительству Афганистана дальнейшей помощи в развитии афганских национальных сил безопасности и обороны. Миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане официально сменила другую операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014.