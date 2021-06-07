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Китай, который несет ответственность за пандемию коронавируса, должен компенсировать понесенный США экономический ущерб в размере не менее $10 трлн, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Мы требуем репараций от Коммунистической партии Китая. Китай должен заплатить. Они должны заплатить», - сказал он, выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине, передает Интерфакс-Украина.

Трамп отметил, что Китаю должен быть предъявлен счет на $10 трлн, а все страны, которые должны деньги Китаю, должны отказаться выплачивать долги.

Бывший президент сказал, что «был прав», заявляя, что коронавирус был искусственно создан в китайской лаборатории в Ухане.

«Мы ввезли эту ужасную штуку из Китая... это называется лаборатория, это, легко понять, Ухань», - заявил он.

Трамп, который начал тарифную войну с Китаем, будучи президентом, заявил на съезде, что США должны ввести 100%-ные пошлины на все ввозимые китайские товары.

Политик подверг критике администрацию Джо Байдена за отказ от трубопровода Keystone XL, а также обвинил действующего президента в поддержке строительства «Северного потока 2», поскольку тот отказался от санкций в отношении газопровода. Таким образом, подчеркнул Трамп, «Байден ставит Америку на последнее место».
ForUm

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