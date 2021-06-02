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Сенаторы США демократы Джин Шахин, Крис Мерфи и республиканец Роб Портман обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном военную поддержку для Киева.

Об этом они заявили во время брифинга по итогам встречи, передает Радио Свобода.

«Мы обсудили с президентом новую военную помощь, которая была бы более эффективной для того, чтобы Украина могла себя защищать», - сказал Портман.

По словам Шахин, Таран предоставил ей и ее коллегам конкретные сведения о том, в какой помощи нуждаются Вооруженные силы.

«Мы встретились сегодня с вашим министром обороны. Он был очень конкретным о том, какие именно средства необходимы украинской армии. Мы услышали это сообщение, озвучим его в Конгрессе и передадим в Белый дом», - отметила она.
ForUm

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