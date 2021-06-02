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Американские стратегические бомбардировщики B-52, размещенные на авиабазе в Испании, пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении истребителей союзников на своем пути.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Объединенного командования Военно-воздушными силами НАТО.

«Стоя плечом к плечу во время таких воздушных операций, мы формируем «мышечную память», необходимую для обеспечения быстрого реагирования НАТО на любой вызов», - сказал командующий Объединенных сил генерал Джефф Гарриган.

Истребители союзников поднялись в небо из Бельгии и Нидерландов, чтобы встретить B-52 в центральной Европе над воздушным пространством Бенилюкса.

Одновременно истребители из Норвегии и Турции сопровождали другие американские самолеты на крайнем севере и юге территории Альянса, «демонстрируя широту солидарности НАТО».

Различные типы истребителей также летали с американскими бомбардировщиками через каждую страну НАТО в Европе.

«Учения Allied Sky планировались давно и демонстрируют возможности всего Альянса и его готовность защищать территорию союзников», - говорится в заявлении командования НАТО.

На прошлой неделе НАТО провело крупные военные учения, в которых принимали участие тысячи военных, десятки самолетов и несколько военных кораблей.
ForUm

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