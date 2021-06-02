К началу 2021 года Украина внедрила 292 стандарта и документа НАТО. В целом темпы хорошие, но, отмечают эксперты, надо ускориться

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. «Процесс планирования и оценки сил - один из самых действенных инструментов приближения Украины к стандартам НАТО, усиления институциональных возможностей оборонного ведомства, развития возможностей Вооруженных Сил Украины и приобретения совместимости», - подчеркнул замглавы Минобороны Украины Анатолий Петренко. Отмечается, что обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе «Партнерство ради мира», операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

Эту новость в Украине восприняли по-разному. Одни считают, что таким образом в НАТО решили немного «подсластить пилюлю», мол, ПДЧ Украине не дают, на саммит 14 июня не приглашают, однако, «процесс не стоит на месте». Другие, наоборот, видят в этом важный шаг для развития и укрепления нашей обороноспособности. На самом деле, как уверяют военные эксперты, здесь нет ничего удивительного, впрочем, и плохого тоже.

Пакет Целей партнерства Украина-НАТО: о чем речь?

Экс-замначальника штаба по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко говорит, что из НАТО просто снова напомнили: если Украина стремится присоединиться к системе коллективной безопасности - должна продолжать реформы. В частности, речь идет о внедрении стандартов Североатлантического альянса. «Что такое обновленный пакет Целей партнерства? Это плановый документ, в котором значатся задачи на ближайшие четыре-пять лет. Это рутинная, постоянно обновляемая процедура. Предыдущий цикл участия Украины в процесс планирования и оценки сил (ППОС) завершился в 2020 году. Начинается новый», - комментирует господин Рыженко.

ППОС - ключевой механизм Альянса для достижения совместимости вооруженных сил стран-новичков с ВС стран-членов, а также в реформировании безопасности и оборонного сектора в соответствии с евроатлантическими стандартами. «Вывод военных экспертов НАТО о достаточном уровне совместимости вооруженных сил берется за основу при принятии Североатлантическим советом решения о предоставлении ПДЧ стране-аспиранту», - говорит он.

«Обновленный пакет Целей партнерства, стоит отметить, касается не только Украины, но и других государств, с которыми сотрудничает НАТО. Однако Украина, видимо, станет первой такой страной. Сейчас все этот алгоритм находится в работе. Финального решения нет. Насколько мне известно, обсуждение запланировано на осень», - дополнил экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

По словам генерального секретаря Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) Елены Трегуб, пакет Целей партнерства можно рассматривать как движение к ПДЧ, но за пределами официального статуса страны-кандидата в пределах ПДЧ. «Целями партнерства предполагается достижение к 2025 году Украиной стандартов НАТО на всех уровнях сектора обороны (стратегическом, оперативном и тактическом). Отдельно следует подчеркнуть, что достижение целей ставится не только перед Министерством обороны Украины, но и перед всеми «силовыми ведомствами», - говорит Трегуб.

В то же время, продолжает она, в НАТО продолжают подчеркивать, что предыдущие программы партнерства Украины в полном объеме не выполнены. Речь идет о силах и средствах, которые Украина должна подготовить для участия в программе «Партнерство ради мира», операциях и миссиях альянса. «Во время заседания рабочей группы по проекту пакета, наши международные партнеры подчеркнули важность продолжения реформ в оборонной сфере, в частности - построения системы эффективного демократического гражданского контроля, подчинении военных составляющих сектора обороны гражданском министерству, реформы системы управления ВСУ, достижения совместимости со странами НАТО» , - отметила генеральный секретарь НАКО.

В свою очередь, аналитик центра «Новая Европа» Марианна Фахурдинова отметила, что Украина у началу 2021 года внедрила 292 стандарта и документа НАТО, что составляет 19 процентов и в целом соответствует уровню стран, недавно ставших членами Альянса. «Мы решили сравнить количество стандартов в Украине и в странах-членах НАТО. Так, в процентном соотношении Украина выполнила 19% соглашений по стандартизации НАТО. И мы заметили, что эта цифра очень близка к стандартам в тех государствах-членах Альянса, которые вступили недавно, за последние 10 лет. Так, например, в Албании эта цифра составляет 29%, в Черногории - 22%. Северная Македония, которая стала членом Альянса в прошлом году, еще даже не вышла на уровень 1%», - подчеркивает г-жа Фахурдинова.

Исследовательница также привела примеры стран с высоким уровнем внедрения стандартизации, а именно: Германии 91%, Великобритании, Франции и Норвегии - около 80%. «Это те государства-члены, которые, собственно, стояли у истоков создания Альянса или присоединились в первые годы... Но, опять же, мы видим, что ни одно государство 100% внедрение стандартов не достигло», - отметила она.

По словам эксперта, Украина демонстрирует «очень приличный прогресс», несмотря на то, что является партнером Альянса, а не государством-членом. «Последний пакет целей партнерства, рассчитанный на 2018-2020-е годы, предусматривал освоение 219 стандартов, и Украины, собственно, к началу этого года освоила около 90% этих документов», - объяснила процедуру Фахурдинова, подчеркнув, что внедрение стандартов НАТО Украине свидетельствует , что наше государство выполняет взятые на себя обязательства в конкретные сроки.

В свою очередь директор центра Алена Гетьманчук отметила необходимость еще большего ускорения внедрения стандартов НАТО. «Мы в центре «Новая Европа» решили посчитать, сколько времени потребуется Украине при темпах, которые были последние полтора-два года, чтобы выйти если не на 100%, то на 90%, как, скажем, в Германии, внедренных стандартов НАТО. И получилось - 13-14 лет. То есть, если мы хотим быстрее достичь военной совместимости со странами-членами НАТО - надо еще ускориться, несмотря на то, что у нас хорошие темпы», - отметила Гетьманчук.

Это также подчеркнула Елена Трегуб: «Скорость и качество реализации вполне и полностью зависят от возможностей и желания Украины».

О ПДЧ и почему Украину не позвали на саммит НАТО

Через две недели в Брюсселе состоится очередной саммит НАТО. И будет он только для членов Альянса. «Потому что это сравнительно короткий саммит ㅡ однодневный. В следующий раз, возможно, мы выделим больше времени, и тогда, вероятно, будут встречи с партнерами на высшем уровне», - сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжает работу со странами-аспирантами такими как Грузия и Украина. «Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции», - подчеркнул Столтенберг.

В то же время господин генсек не сказал, когда же будет возможна встреча высокого уровня с партнерами. Мы же напомним, что руководителей других государств на саммиты НАТО приглашали далеко не всегда. К примеру, на Лондонском саммите в 2019 году к 70-летию Альянса также присутствовали только (!) члены НАТО.

«Факт того, что мы не участвуем в саммите на сегодня, подается как большая трагедия. Однако, считаю, ничего особенного здесь нет. Этот шаг точно не направлен против Украины. Саммит однодневный, на нем планируют обсудить вопросы трансформации НАТО, начало разработки новой стратегии. В конце концов, мы должны понимать, что пока не станем членами Альянса - некоторые мероприятия будут проходить без нас. И это нормально, - отмечает экс-министр обороны Андрей Загороднюк. - Однако почему-то были запущены в массы напрасные ожидания, что, мол, именно на этом саммите Украина дадут ПДЧ. Но никто такого не обещал. Не только разговоров, но и соответствующей подготовки не было. И все службы, которые сотрудничают с НАТО, об этом знали. Ну, нельзя же сюрпризом получить ПДЧ. Нам еще надо ряд законов принять, другие домашние задания выполнить. Да, сделано немало, но впереди еще очень много кропотливой работы. Думаю, ситуация с ПДЧ сейчас драматизируется гораздо больше, чем надо».

Кроме того, господин экс-министр напомнил о том, как Украина получила в июне 2020 года статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Такой же статус, к слову, сегодня имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. «Это не значит, что ПДЧ мы никогда не получим. Получим, но не сейчас. В то же время мы должны в полной мере использовать прежние возможности, в частности в рамках программы «расширенных возможностей». Что предусматривает эта программа? Речь идет о политических консультациях с НАТО (в частности на уровне министров обороны), большей совместимости армий и большем числе совместных учений (к примеру, доступ к учениям, где участвуют только члены НАТО), обмене информацией и разведданными («информацией специального характера»), службе украинских военных в штате многонациональных органов управления НАТО, более глубоком сотрудничестве с НАТО «во времена кризисов и подготовки операций» Альянса и так далее. Фактически, даже не имея ПДЧ, не будучи членом НАТО, Украина может получить те же ресурсы, что и полноправные члены Альянса», - подчеркивает господин Загороднюк.

«Конечно НАТО заинтересовано поддерживать интерес Украины к членству, но не готово его предлагать. ПДЧ - геополитический вопрос», - дополняет Елена Трегуб.

По ее словам, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции уже отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает Украина для приближения к стандартам и принципам НАТО. «Но любое решение о приглашении стране-претенденту начать с НАТО переговоры, чтобы «присоединиться» к евроатлантической «семье», будет приниматься в каждом конкретном случае странами-членами НАТО в соответствии с пунктом 8 Декларации Мадридского (1997 г.) саммита и Декларации Вашингтонского саммита. И здесь важно, что такие шаги принимаются исключительно консолидированным решением всех членов, - отмечает госпожа Трегуб. - По состоянию на сегодня для Украины сомнительно получить 100% поддержку всех членов НАТО о присоединении. Наиболее вероятно, такие страны как Венгрия, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды будут против. Кто-то боится России или еще мечтает о ее умиротворении (Франция, Нидерланды), кто ждет избирательных кампаний (Франция, Германия), кто-то не верит в искренность евроатлантического выбора Украины (Нидерланды), кто-то разочарован прежде всего темпами реформ. И вот как раз публично все государства-члены НАТО говорят только о последнем».

В частности, продолжает она, «заколдованное трио» в составе реформы судебной ветви власти, реформы СБУ и наличия реальных успехов в борьбе с коррупцией - это именно то, чего прежде всего ждут от Украины партнеры в НАТО. «То есть любое особое партнерство с НАТО, кроме получения ПДЧ, фактически и есть тот самый месседж о видении Украины в рядах Альянса. В рамках такого партнерства наша страна может двигаться тем же путем, что и в рамках ПДЧ, но формально это дает НАТО «поле для маневра» с геополитической точки зрения», - подытожила госпожа Трегуб.