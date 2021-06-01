Президент Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, полный текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

«Я считаю, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Наоборот, я считаю, что это запугивание. Россия не будет воевать с Европой. Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Я не желаю такого нашим друзьям, но надо посмотреть на страны Балтии. А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет? А они - члены НАТО. Что тогда все будут делать?» – заявил он.

При этом президент подчеркнул, что пока Россия не нападала на Европейский Союз и страны - члены НАТО. «Но в Молдове есть Приднестровье, в Грузии - Абхазия, в Украине – Донбасс», – отметил он.