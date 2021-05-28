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Microsoft обвинила хакеров из России в захвате системы электронной почты Агентства международного развития и взломе продукции поставщиков программного обеспечения.

Об этом заявил вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт в своем блоге, передает УНИАН.

По его данным, несколько организаций и государственных агентств США подверглись атакам хакерской группировки Nobelium из России, которую компания считает ответственной за взлом SolarWinds в 2020 году.

«На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников Nobelium, нацеленные на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации», - рассказал Берт.

По его данным, хакеры атаковали три тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 странах. Деятельность четверти из них сцвязана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.

Берт утверждает, что сначала атаке подверглась маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего хакеры массово разослали электронные письма с фишинговыми ссылкам. При переходе по ссылкам на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. После этого хакеры получали доступ к данным пользователей.

«Эти атаки, по всей видимости, служат продолжением многочисленных усилий Nobelium по нацеливанию на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных», - говорится в сообщении.
ForUm

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