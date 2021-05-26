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Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что городские власти не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте до 20-25 гривен.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала «НАШ», передает Укринформ.

«Действительно профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом и на сегодня проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове и в Киеве. у нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд гривен мы дотируем», - сказал Кличко.

Он отметил, что без экономического обоснования город не будет повышать тариф.

«Однозначно мы будем разбирать это на молекулы, презентовать. Одно могу сказать, что эта тема - повышение тарифа назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен, в таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем», - подчеркнул он.

В то же время Кличко не сказал, на какую сумму может подорожать проезд.

«Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно мы сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям», - сказал он.

Ранее мэр столицы заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн.

Напомним, «Киевпастранс» и метро просят столичную власть дать деньги или поднять цену на проезд. По расчетам Киевского метрополитена, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года.

В «Киевпасстрансе» заявили, что экономически обоснованные тарифы на 2021 следующие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

В КГГА заявили, что решение об окончательной стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается распоряжением после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Киевский городской совет обратился к правительству и парламенту о компенсации выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан из госбюджета Украины с целью недопущения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.
ForUm

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