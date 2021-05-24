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Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Черкассах заблокировали работу ботофермы. Интернет-агитаторы использовали оборудование в интересах гибридной агрессии РФ против нашего государства, сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что ботоферму «поддерживал» житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

Оперативники спецслужбы установили, что предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

телекоммуникационное оборудование;

более 400 сим-карт мобильных операторов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы.
ForUm

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