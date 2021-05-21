Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной преступной наркогруппировки, в которую входили действующие и бывшие работники Львовского районного управления полиции, в частности заместитель начальника одного из отделов, сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что злоумышленники наладили реализацию в городе амфетамина, «Альфа PVP» и героина. Своих клиентов они подыскивали через личные связи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта «товара» местным наркозависимым. Кроме финансовой заинтересованности, полицейские таким образом искусственно наращивали показатели служебной деятельности.

Правоохранители задержали трех злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Одному из них уже сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся санкционированные обыски по месту работы и по адресам проживания участников группировки. Продолжаются неотложные следственные действия.