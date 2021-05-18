также в разделеОбщество
В Житомире полиция задержала россиянина, воевавшего в ДУК ПС 4
Минсоцполитики: В Украине нет задолженности по выплате субсидий 8
На этой неделе в Украину должна прибыть еще одна партия вакцины от COVID-19 11
Денисова: Россия преследует 93 крымских татар 11
Укрзализныця до 21 мая собирает предложения по новому расписанию поездов 10
В Украине введут перерасчет за некачественные коммунальные услуги 10
Кулеба поручил Маркаровой попросить у США вакцины от COVID-19 6
В Польше жалуются на нехватку сезонных рабочих из Украины 24
В украинской армии разоблачили бывшего боевика «ДНР» 14
Рада утвердила порядок продажи земли на электронных аукционах 24
МИД прорабатывает возможность вернуть украинцев из Сектора Газа через Египет 10
В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски 14
Корабль флота Великобритании зашел в порт Одессы 7
ГФС сообщила об итогах обысков в доме, где живет Кличко 36
ГБР завершило расследование в отношении Тупицкого 21
На предприятии Укрзализныци присвоили более миллиона гривен 10
Руководителя НААН повторно отстранили от должности 20
В Николаеве второй день выгружают рекордную партию контрабанды 33

Киберспециалистны Службы безопасности Украины заблокировали сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые дельцы сбывали поддельные меддокументы, в частности поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали, что сеть вебресурсов основали в июле 2020 двое жителей Киевщины. Злоумышленники принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листки временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.

По предварительной информации, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления в среднем составляла 1 тыс. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Передачу «справок» заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки.

В ходе проведения обысков по адресам проживания организаторов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги