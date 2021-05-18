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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в Соединенных штатах Америки Оксане Маркаровой обратиться к Белому дому относительно предоставления COVID-вакцин. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 18 мая, сообщает Укринформ.

В частности, Кулеба напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о намерении предоставить другим странам 80 миллионов доз вакцины до конца июня. Он отметил, что Украина приветствует и поддерживает американское лидерство в противодействии глобальным вызовам.

«Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще более предметным, и вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться к Белому дому, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке», - сказал министр.

Министр убежден, что это станет еще одним элементом укрепления двусторонних отношений Украины и США.

Кулеба также обратил внимание, что в понедельник шла активная работа над вопросами, связанными с нашими отношениями с Соединенным Штатами.

«Все те вопросы, которые обсуждались в ходе визита государственного секретаря в Украину, все они движутся. Начиная от поддержки Украины в противодействии российской агрессии и заканчивая поддержкой Соединенными Штатами реформ в Украине», - подчеркнул министр.
ForUm

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