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Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу, а генконсул Эми Сторроу уехала из России.

Прощальное обращение Сторроу опубликовано на странице консульства в Facebook, сообщает Европейская правда.

«Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена», - говорится в сообщении.

Сторроу выразила надежду на скорое восстановление работы генконсульства США в Екатеринбурге в полном объеме.

Ранее о прекращении работы заявили в консульстве США во Владивостоке. О планах закрыть эти два диппредставительства стало известно еще в прошлом году, при администрации Дональда Трампа.

После закрытия единственным дипломатическим центром США в России осталось посольство в Москве.

Россия приказала закрыть консульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан. Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.
ForUm

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