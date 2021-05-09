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Военные учения НАТО Defender Europe 21 имеют оборонительный характер. Они начались в начале мая в более 10 европейских государств.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, цитирует посольство США в Украине.

Он подчеркнул, что учения военнослужащих направлены на подготовку к сдерживанию возможной агрессии.

«Военные учения "Defender Europe 21" имеют оборонительный характер, ориентирован на сдерживание агрессии, одновременно готовя наши силы к реагированию на кризис и проведения масштабных боевых операций, если будет необходимо», - сказал он.

Как известно, в учениях принимают участие представители 26 стран Европы. Они проходят под руководством Сухопутных сил США в Европе и будут продолжаться до июня.
ForUm

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