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Впервые в программе государств-членов Евросоюза, направленной на сотрудничество в сфере безопасности и обороны (PESCO), приняли участие страны, не входящие в ЕС - США, Канада и Норвегия. Они обсудили идею "сил первоначального вступления".

Одним из принятых решений, по словам Борреля, является участие трех названных членов НАТО в проекте военной мобильности, который предусматривает обмен опытом по части организации передвижения войск.

«Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе», - написал он

Министры обороны обсудили шаги по усилению роли ЕС как «всестороннего игрока» в сфере безопасности, включая развитие проекта «Стратегический компас» - первой военной концепции союза, следует из сообщения.

Боррель также сообщил, что предложил три направления по повышению эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO:

Разделение бремени между союзниками с целью ускорения процесса принятия решений военными структурами ЕС и обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами.

Усиление гибкости. Боррель привел в пример «скоординированное морское присутствие", текущий пилотный проект в Гвинейском заливе и его возможное использование в Индо-Тихоокеанском регионе.

Готовность к более быстрому развертыванию миссий и операций ЕС в разных частях мира.

Министры, отметил Боррель, обсудили идею «сил первоначального вступления»: около 5 тыс. военнослужащих с постоянной боевой группой из 2,5 тыс. человек, которая формируется по принципу ротации на шесть месяцев.

Напомним, украинские военные примут участие в масштабных учениях НАТО.
ForUm

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