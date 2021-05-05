Когда Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину, он привезет с собой жесткий антикоррупционный сигнал, а также твердую американскую поддержку на фоне российской агрессии. Кроме того, с ним в Киев приедет кое-кто, кто уже имеет большой опыт в битве между Москвой и Вашингтоном за Украину.

Об этом пишет Washington Post, поясняя, что речь идет о Виктории Нуланд. Визит Блинкена будет длиться один день. И его цель - продемонстрировать американскую приверженность Украине в вопросе противостояния российским силам на Донбассе, а также стягивания войск России к украинским границам. Кроме того, цель визита - надавить на Киев в вопросе борьбы с коррупцией. Визит Блинкена состоится во времена обострения между США и Россией. И не только из-за Украины, но и из-за американской критики нарушений прав человека в России, хакерских атак и вмешательств в выборы. Обе страны недавно выслали дипломатов друг друга, сообщает УНИАН.

Однако, кроме этих больших проблем, само присутствие Нуланд в Киеве, которая теперь «третий номер» в Госдепартаменте, уже разозлит Россию. Нуланд - «ястреб» в политике в отношении России. В Кремле ее презирают. Она стала главной мишенью для московских атак во время Революции достоинства в Украине и российской аннексии Крыма. Тогда, во времена администрации Барака Обамы, Нуланд занимала пост помощника Госсекретаря по вопросам Европы.

В понедельник в Лондоне Блинкен сказал, что он использует визит в Киев, чтобы продемонстрировать «нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Другие чиновники сказали, что он также собирается подтолкнуть украинскую сторону к проведению институциональных реформ, а также усилить антикоррупционные меры.

«Нужно выполнить еще тяжелую работу, чтобы позаботиться о светлом будущем для украинцев», - сказал один из главных дипломатов США по вопросам Европы Филип Рикер.

Издание также напоминает, что визит Блинкена состоится на фоне рейдов ФБР по делу, связанному с Украиной. В частности, обыски были проведены у бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа - Руди Джулиани. Эти события возобновили вопросы относительно поведения администрации Трампа в Украине, которые привели к увольнению посла Мари Йованович.

Борьба за влияние в Украине вспыхивала снова и снова после развала СССР. Нуланд поддерживала настроенных на реформы и прозападных украинских политиков, чем разозлила Кремль. Но еще даже во времена, когда она была пресс-секретарем Госдепартамента в команде Хиллари Клинтон, Нуланд, которая в то время использовала псевдоним «Тория», часто критиковала Москву за ее политику. Из-за этого глава МИД России Сергей Лавров одметил ее отсутствие в команде госсекретаря Джона Керри в 2013 году.

«Во время моей первой поездки за границу после того, как Тория покинула пост пресс-секретаря, министр иностранных дел Лавров посмотрел на мою команду и сказал мне: «Джон, вижу вы наконец уволили эту Торию Нуланд». И мне было очень приятно наблюдать за ним, когда я сказал: «Нет, я ее повысил»«, - вспоминал Керри на церемонии присяги Нуланд на пост помощника Госсекретаря по вопросам Европы.

А потом состоялся пресловутый телефонный разговор, запись которого распространила российская разведка. Во время него Нуланд критиковала нерешительность ЕС в попытках быть посредником на переговорах о мире в Украине.

«Н***р ЕС», - сказал она во время разговора с тогдашним послом США в Украине Джефри Пайетом.

Запись этих слов стала вирусной и считалась попыткой России создать раскол между США и Европой в вопросе Украины. Но несмотря на весь шум, Вашингтон и европейские столицы остались единодушными. Поэтому Россия нашла новую мишень для себя - преемницу Нуланд на посту пресс-секретаря Госдепартамента Джен Псаки. Теперь она стала пресс-секретарем президента Джо Байдена.

Прошло 8 лет после того, как Керри дразнил Лаврова, рассказывая о повышении Нуланд. И вот она снова получила пост еще выше в Госдепартаменте, заняв кресло заместителя Госсекретаря по политическим вопросам, в котором у нее будет еще больше влияния на политические решения в отношении Европы и других регионов.