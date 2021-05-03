Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступил с Декларацией от имени всех стран-членов, в которой подчеркнул, что Евросоюз будет продолжать бороться против любых ограничений свободы прессы.

Как сообщает Укринформ, текст декларации Высокого представителя ЕС обнародован на сайте Европейского Совета.

«Свобода информации и свобода слова должны соблюдаться и защищаться где бы то ни было. Это отвечает интересам всех. ЕС будет продолжать поднимать голос против любых ограничений свободы выражения и против проявлений цензуры, которые нарушают международное законодательство по правам человека. Свобода прессы является основой демократических обществ, которые могут процветать только при условии доступа граждан к надежной информации и их способности делать информированный выбор. Свобода прессы означает безопасность для всех», — говорится в документе.

Боррель заметил, что во времена, когда независимая и свободная деятельность медиа важна как никогда ранее, свобода прессы продолжает находиться под угрозой. Журналисты продолжают сталкиваться с жесткими условиями труда, с растущим финансовым и политическим давлением, слежкой, своевольными арестами или с насилием только за выполнение своей работы.

Высокий представитель ЕС напомнил, что по данным UNESCO, с 2020 года были убиты 76 журналистов, при этом гораздо больше были арестованы или подверглись нападениям и запугиваниям. Особое беспокойство вызывает гендерное насилие, которое направлено против женщин-журналистов.

Как говорится в документе, свобода прессы является фундаментальной ценностью для Европейского Союза. Такая свобода и безопасность журналистов - ключевые приоритеты нового Плана действия ЕС по защите прав человека и демократии. Только в 2020 году более 400 журналистов воспользовались механизмом ЕС по защите правозащитников. Евросоюз продолжает принимать практические меры по поддержке журналистов и независимых медиа, бороться с дезинформацией, что является особенно важной задачей в условиях пандемии.

При этом ЕС решительно осуждает запугивание и произвол, с которыми журналисты сталкиваются по всему миру. В этом контексте Делегации ЕС по всему миру проводят внимательный мониторинг случаев судебного преследования журналистов, выступают против репрессий, применяемых к правозащитникам и работникам медиа, сообщают об этом структурам власти, в частности, в контексте развития законодательства в сфере коммуникации, медиа и свободы информации.

«ЕС будет делать больше, как в Европе, так и за её пределами, будет продолжать координацию с международными организациями и предлагать новые подходы. Одним из примеров является предложение Еврокомиссии о создании Кодекса цифровых услуг (Digital Services Act), главная цель которого повысить ответственность ведущих медиа-платформ за введение более справедливых, более безопасных и прозрачных систем (информирования). Мы также продолжаем действовать против дезинформации, и вместе со всеми партнерами ищем эффективные средства для поддержки устойчивой бизнес-модели для независимых медиа», — заявил Боррель.