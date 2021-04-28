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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Как передает УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня во время онлайн-заседания комитета.

Сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП «НАЭК «Энергоатом».

«Шестнадцать за. Соответственно, поддержали решение, и теперь будем рассматривать его в сессионном зале», - сказал глава комитета Андрей Герус.
ForUm

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