Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики.



Как передает УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня во время онлайн-заседания комитета.

Сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП «НАЭК «Энергоатом».

«Шестнадцать за. Соответственно, поддержали решение, и теперь будем рассматривать его в сессионном зале», - сказал глава комитета Андрей Герус.