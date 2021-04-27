Государственный секретарь Энтони Блинкен может посетить Украину с официальным визитом в мае - перед встречей президентов США и РФ, предварительно запланированной на лето.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на «источник в правительстве Украины, близкий к продолжающимся переговорам», передает Укринформ.

«Администрация Байдена готовится отправить государственного секретаря Энтони Блинкена в Украину в следующем месяце», - отмечает телеканал.

При этом он обращает внимание на то, что визит главы внешнеполитического ведомства США может произойти на фоне подготовки встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

«Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата в Украину за несколько недель до потенциального саммита, направляет четкий месседж, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейское государство (Украину. - Ред.) и ценит ее как союзника», - подчеркивается в сообщении.