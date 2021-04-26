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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Укринформ.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах… еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», - сказал Песков.

Он также уточнил, что страна, в которой может пройти встреча, также пока не называлась.

 
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