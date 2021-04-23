Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине, сообщает пресс-центр СБУ.

Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что на выполнение задания российских кураторов агент должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные, установить места проживания военнослужащих.

Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронными каналами.

Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.