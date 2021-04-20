Кибераспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера.

По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тыс.

В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в «DarkNet». Точная сумма ущерба устанавливается.

По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.