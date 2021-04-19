На счету Андрея Штафинского десятки открытых уголовных дел и миллионы «отмытых» средств, которыми он не забывает регулярно делиться с «нужными людьми», оставаясь при этом на свободе. Но обо всем по порядку.

Штафинский Андрей Михайлович родился 28 января 1975 года. Женат второй раз. Со второй женой - Иващенко Анастасией Сергеевной его связывают не только двое общих детей, но и тот факт что Анастасия является бенефициаром и выступает от его имени в большинстве принадлежащих ему предприятий, хотя сама никакой деятельности не ведет. Родной брат Анастасии - Иващенко Дмитрий Сергеевич также присутствует практически во всех финансовых аферах Андрея Штафинского - задачей Дмитрия в этом «семейном подряде» является подготовка проведения финансовых операций, разработка необходимой документации, решение вопросов с банками, регистрация ООО для этих операций, поиск «подставных директоров» и тому подобное.

Стоит отметить, что против первой жены Ярмоленко Ирины Васильевны, которая с ребенком проживают в Сумах, Штафинский начал судебный процесс с целью отсудить квартиру в которой проживает она с ребенком. Из источников близких к окружению Штафинского известно, что Ирина Ярмоленко слишком много знала о деятельности экс-супруга и даже собиралась дать показания правоохранительным органам.

Вся деятельность Андрея Штафинского на страховом рынке Украины - это построение схем по отмыванию средств, сопровождению схем ухода от налогов, а также вывода средств со счетов подконтрольных ему страховых компаний. На этом поприще Андрей Штафинский чувствовал себя безнаказанно до 2018 года, когда было открыто уголовное производство № 42018100000000850 от 13.09.2018 по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах с участием ООО СТ «Доминанта». Главными фигурантами дела тогда выступали Андрей Штафинский и его партнер - бывший председатель правления Конкорд Банка Кирилл Нефедов. Дело не закрыто, расследование идет до этого сих пор. Стоит отметить, что уже в 2019 году пути Штафинского и Нефедова разошлись, после того как последний стал собственником СК «Международная страховая компания» - завистливый и мстительный Штафинский не смог пережить успех бывшего партнера, как следствие начал начал «мстить», подключая своих влиятельных друзей.

Непростой и склочный характер Штафинского, завистливость и постоянное желание «кинуть партнера по бизнесу» не раз играло злую шутку в судьбе Андрея Михайловича. Так вышло с еще одним бывшим партнером, а сейчас и.о. директора Государственного бюро расследований Сухачевым Алексеем Александровичем. По данным наших источников в правоохранительных органах, с подачи Алексея Сухачева сейчас ведется определенный объем мероприятий от ДФС по предприятиям, связанных с Штафинським. Поводом для конфликта между Сухачевым и Штафинским, выступили обвинения последнего в адрес Сухачева, что тот работая в правоохранительных органах (на тот момент Алексей Сухачев занимал должность заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины) не предупредил его об открытии уголовного производства, а также не захотел «решать» этот вопрос с коллегами.

Существует много других примеров, как Андрей Штафинский умеет «кидать» друзей и партнеров. Показательна в этом плане ситуация, что сложилась с талантливым украинским IT- разработчиком Юрием Шосткой, владельцем ИТ компании FTL. После знакомства с Юрием, Штафинский предложил создать совместный проект по онлайн страхованию. Юрий Шостка долгое время разрабатывал мобильное приложение, инвестировал собственные средства. По приглашению Штафинского, Юрий перевез собственные серверы в офис страховой компании которой владеет Штафинский. Данные серверы находились в помещении компании около 5 месяцев. Когда Юрий Шостка закончил продукт и стал не нужен, Штафинский приказал ограничить доступ в офис и не вернул сервера Шостке. Зато на данных серверах сейчас работает программное обеспечение страховой компании. Юрий неоднократно приезжал к нему, звонил, но так ничего не добился. И это неудивительно, ведь все «грязные дела» Штафинского покрывает его кум - Коваленко Дмитрий, который является заместителем руководителя отдела первого управления СБУ по надзору за банковским сектором.

В «страховом бизнесе» Андрея Штафинского есть ещё два партнёра. Первый - бывший банкир с сомнительной репутацией, некогда приближенный к беглому президенту Виктору Януковичу. На него возбуждались уголовные дела по бандитизму и рейдерству. Второй - бывший высокопоставленный чиновник, приближенный к нынешней власти и составляющий протекцию «схемному бизнесу» своего партнёра. О них мы расскажем в следующих публикациях.

Сегодня большинство своих финансовых оборудок Андрей Штафинский проводит через подконтрольную ему Страховую Компанию «Украинский Страховой Стандарт», которую он приобрел в 2020 году, оформив на жену Анастасию Иващенко. Через эту компанию прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек «Аптека низких цен» . Деньги заводятся в компанию под соусом «страхование товаров в обороте», далее выводятся на страхового брокера «Индиго», владельцем которого является Штафинский, и далее конвертируется в кэш. Схема с участием «Аптека низких цен» прекрасно работает уже как год, что позволяет Андрею Штафинскому жить на широкую ногу.

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Просим это журналистское расследование считать официальным запросом в ГБР, ГПУ, Экономическое бюро расследований с целью проверить факты незаконного вывода средств Страховая Компания «Украинский Страховой Стандарт» и всеукраинскую сеть аптек «Аптека низких цен».

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