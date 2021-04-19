Россия использует стягивание войск к границе Украины для того, чтобы не допустить предоставления ей плана действий по членству в НАТО.



Об этом глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил TVP Info, сообщает УНИАН.

По его словам, Украина прилагала усилия для того, чтобы на следующем саммите НАТО получить план действий по членству.

«Так же было в 2008 году с Грузией и Украиной. Именно тогда, в связи с этой ситуацией, напряженность между Россией и Грузией возросла, и это закончилось войной», - отметил Щерский.

По его мнению, Россия пытается «остановить процесс возможного открытия для Украины дверей в НАТО».

«Отсюда и акция, которая состоялась на восточной границе Украины. Россия использует армию в политических целях, чтобы сегодня оказать давление на Украину», - подчеркнул он.

Глава Канцелярии президента Польши подчеркнул, что такая ситуация легко может выйти из-под контроля.



