СБУ задержала бывшую «чиновницу» «ЛНР», руководительницу так называемого «управления культуры, молодежи и спорта» оккупированного города Довжанский.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Ей готовится сообщение о подозрении.

Правоохранители задержали злоумышленница во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала из оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ – через пункт пропуска «Меловое».

Колаборантка въезжала в Украину для изменения фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года «чиновница» находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По процессуального руководства прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленницы о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.