Украинцы привыкли к тому, что львиная доля громких антикоррупционных дел в Украине разваливается на досудебном этапе, изредка расползаясь по швам уже в зале суда. Антикоррупционные органы, высасывающие из госбюджета сотни миллионов, с помощью громких заявлений на этапе вручения «пидозр» набивают себе цену. Фигуранты потом выходят сухими из воды, но это в информационном поле уже не вызывает таких волн, как первичные обвинения в коррупции.

Однако даже на фоне хромающей на обе ноги деятельности Национального антикоррупционного бюро дело о взятках в Окружном административном суде Киева выглядит совсем беспомощно. Что и привело к возникновению в экспертных кругах мнения: целью шумихи вокруг суда изначально было вовсе не намерение довести дело до суда и наказать от коррупционеров, а желание впечатлить зрителей во властных кругах. Кого же? Давайте разбираться.

Против кого дружить будем?

Напомним в двух словах суть дела. Несколько дней назад информационное поле взорвало сообщение НАБУ и САП о разоблачении двух адвокатов, которые якобы обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску некоего предприятия. Впечатлительной общественности сообщили об обнаружении на одной из киевских квартир более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Через дружественные к антикоррупционным органам сайты немедленно донесли информацию о том, что одним из задержанных является брат председателя ОАСК Юрий Зонтов.

Правда, позднее выяснилось, что деньги на самом деле были отданы провокатором НАБУ вовсе не Зонтову, а некоему адвокату Юрию Донцу, связь которого с главой ОАСК Павлом Вовком доказать невозможно. Факта передачи ему взятки не было, а значит Донца можно судить разве только за мошенничество. Антикоррупционные органы, где собрались все же не умственно отсталые специалисты, не могут этого не понимать. Как и судьи Окружного админсуда.

Вовк в своем Фейсбуке даже написал о том, что «как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом». НАБУ, однако, своей основной цели – информационной шумихи – добилось. Дальше дело за СМИ и лидерами общественного мнения (ЛОМами), которые продолжали раскручивать воронку нового «дела судей».

Так, «Зеркало недели», через которое НАБУ часто делает «вбросы», написало новость со ссылкой на некие источники о том, что «Банковая начинает дистанцироваться от главы ОАСК Павла Вовка». Новость немедленно расшарили у себя в соцсетях активисты-грантоеды, в том числе Роман Маселко, который от себя добавил, что бездействие Зеленского в этом деле «откусит» от его рейтинга.

В том же духе высказался и придворный блогер Михаил Жернаков.

Чуть позже главный ЛОМ Бюро Юрий Бутусов разразился постом на тему того, что «президент молчит» и «власти обязаны».

Судя по активности блогеров, давивших на президента в один голос, в случае непонимания им намеков, на Банковую могли прийти бить окна и рисовать на гранитных стенах. Откуда же такая настойчивость и что на самом деле нужно было зачинщикам всей этой шумихи?

Со щитом или на щите?

Судя по всему, структуры с иностранным капиталом, которые стоят за украинскими антикоррупционными органами, поняли, что победить судебную систему, играя на ее поле, нереально. А значит нужно выйти из плоскости законов в плоскость ручного управления. Кто на это способен? Как раз президент Владимир Зеленский, к которому столь единодушно апеллировали ЛОМы. Именно он может ликвидировать Окружной админсуд, после чего его сформируют заново, но уже из тех, на кого укажут пальчиком посольства влиятельных держав. ОАСК называют ключевым судом во всей системе, и если удастся установить контроль над ним, то к ногам победителя упадут и все остальные. Склоняя нерешительного президента к нужному вердикту, райтеры под копирку строчили новости о том, что промедление с Окружным судом для Зеленского смерти подобно. Грозили падением рейтинга и гневом общественности. Надежда была на то, что Зеленский еще в прошлый раз впечатлился граффити у себя под окнами, а потому испугается. По крайней мере, организаторы стошекелевого скандала решили использовать именно шантаж. И это сработало. Глава государства все же поддался массированному информационному давлению. Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева – сделал тот самый шаг, которого от него так долго добивались.

Телеграмм-канал «Инсайдер» написал, что эту новость можно считать победой главы НАБУ Артема Сытника, который шел к ней более двух лет и для которого война с ОАСК давно стала личным делом. «Пленки, обыски, заявления, обвинения, а в итоге лишь два проваленных расследования плюс последний прокол – недоказуемая провокация взятки брату главы ОАСК, с которым тот даже не общается, - написали в «Инсайдере». - Сытнику пришлось приложить поистине титанические усилия, чтобы «додавить» Офис президента и под угрозой конфликта с Западом заставить внести в Раду подготовленный его людьми законопроект о ликвидации ОАСК».

Впрочем, журналисты полагают, что победа эта далеко не окончательная, ведь за закон еще должна проголосовать Рада, «где у «соросят» лишь несколько десятков депутатов». Остается также важный вопрос, кто и как будет ликвидировать суд, и что будет создано вместо него. Поговаривают, Артем Сытник уже пообещал в посольстве США, что формирование нового суда отдадут ему и активистам из его окружения, и что новый суд станет даже более лояльным и послушным чем ВАКС. «Однако в Офисе президента прекрасно понимают важность контроля над системой административных судов и будут делать все, чтобы оставить процесс реформирования за собой», - пишет Инсайдер, полагая, что в итоге вся ликвидация, если она вообще состоится, сведется к переименованию. «Вы хотели ликвидации суда – вы ее получили. Что же вам еще нужно?».

Впрочем, если в ОАСК и «отобьются», то Владимир Зеленский уже точно проиграл, поскольку уступил информационному напору, показав, что готов даже жертвовать «своими» - судьями, которые демонстрировали к нему лояльность еще до вступления в должность. А сдавать своих, как известно нехорошо и неполезно для будущего, ведь кто после этого захочет делать ставку на такого ненадежного патрона?