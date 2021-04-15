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Белый дом, как ожидается, уже 15 апреля объявит о введении против России новых санкций. Как сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника, ожидается высылка из Нью-Йорка и Вашингтона примерно дюжины российских дипломатов. Кроме того, санкции затронут российских граждан и организации и коснутся российского госдолга, передает Интерфакс.

Еще один источник телекомпании уточнил, что США намерены скоординировать введение санкций со своими европейскими союзниками.

Высылаемым дипломатам дадут 30 дней на сборы и отъезд, рассказал CNN американский чиновник, информированный о планах администрации.

Персональные санкции затронут сотрудников российской разведки, чиновников правительства и организации, причастные к хакерской атаке на IT-компанию SolarWinds, рассказали источники телекомпании.

Новые экономические санкции против российского госдолга могут повредить российской экономике, добавили собеседники СNN. При этом они признали, что неясно, будет ли этого достаточно, «чтобы изменить поведение России».

Санкции будут введены исполнительным приказом президента Байдена одновременно с аналогичными решениями Госдепартамента и Минфина, говорят источники телеканала. В Госдепе и Белом доме оперативно не ответили на запрос CNN о комментарии.

В администрации Байдена в первую неделю после инаугурации заявляли о намерении пересмотреть «враждебные и безрассудные действия» России, а позднее говорили о планах ответить на кибератаку на SolarWinds и на очередные попытки вмешательства в выборы в США. Тем не менее, на проработку конкретного решения ушло столько времени, поскольку в Белом доме сначала отвергли варианты, которые первоначально представил Госдеп, и потребовали более масштабных санкций, рассказал CNN информированный американский чиновник.

Американские СМИ с 14 апреля стали публиковать подробности новых санкционных мер. New York Times и Reuters узнали, что санкции коснутся российского госдолга, а The Wall Street Journal - что они будут введены с 14 июня и коснутся новых обязательств, выпущенных российскими Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. По сведениям Bloomberg, персональные санкции могут затронуть около десяти российских граждан и 20 юридических лиц, в том числе членов правительства и сотрудников спецслужб.

Москва неоднократно предупреждала, что любые санкции не останутся без ответа. 14 апреля в Кремль вызвали посла США Джона Салливана и сообщили ему, что реакция Москвы на новые санкции будет решительной.
ForUm

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