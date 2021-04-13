Голосеевский районный суд Киева вынес решение в отношении судей Конституционного Суда Украины (КСУ) Игоря Слиденко и Ирины Завгородней, сообщила пресс-служба НАПК.

Суд оправдал Игоря Слиденко и Ирину Загородную в этих делах.

По мнению судьи Аллы Слободянюк, привлечения судей к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов невозможно из-за того, что на рассмотрение Большой Палаты КСУ было подано заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя президента Украины в КСУ.

В то же время ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О КСУ» прямо запрещает судьям КСУ участвовать в принятии решений, по которым у них имеется конфликт интересов.

То есть даже наличие такого заявления не может быть основанием для участия в принятии решения.

Кроме того, эти судьи вообще не заявляли о самоотводе после того, как им стало известно о конфликте интересов, как этого прямо требует от них закон.

В решении судья также отметила, что не видит возможным привлечения судей КСУ к административной ответственности, поскольку КСУ является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов. Судья подчеркнула, что «отсутствует прямая и непосредственная причинно-следственная связь между голосованием и принятием решения».

Суд отошел от многолетней практики своих коллег относительно депутатов советов разных уровней, привлеченных к ответственности как членов коллегиальных органов за голосование в условиях конфликта интересов.

Также в судебном решении указано следующее: «Одной из гарантий независимости судьи Конституционного Суда Украины является гарантия, закрепленная ч. 4 ст. 149 Конституции Украины, в которой установлено, что судья КСУ может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка».

«То есть, по мнению суда, судей КСУ вообще невозможно привлечь к административной ответственности в случае голосования за решение КСУ в условиях конфликта интересов», - подчеркнули в НАПК.

Отметим, что такое понимание законодательства судами делает невозможным привлечение любого судьи КСУ к административной ответственности. При этом меньше года назад - 29.09.2020 - тот самый районный суд города Киева по делу в отношении председателя КСУ утверждал, что даже председатель КСУ может быть привлечен к административной ответственности.

Важно, что законодатель до сих пор не предоставил НАПК права на апелляцию в таких делах, следовательно указанные решения являются окончательными.

1 февраля 2021 председатель НАПК Александр Новиков составил 2 административных протокола в отношении судей КСУ Игоря Слиденко и Ирины Завгородней. НАПК зафиксировало в действиях судей конфликт интересов. Так, до принятия решения КСУ относительно е-декларирования агентство выявило в декларациях судьи Завгородней за 2018 и 2019 годы недостоверных сведений более чем 600 тыс. грн. Были выявлены признаки уголовного нарушения по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины, которое КСУ своим решением признал неконституционным. Соответствующий обоснованный вывод был передан в НАБУ, которое из-за решения КСУ было вынуждено закрыть зарегистрированное производство.

Из-за закрытия соответствующего производства НАПК составило второй административный протокол в отношении судьи за нарушение финансового контроля (статья 172-6 КоАП).

Также судья Игорь Слиденко не вовремя подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. На время участия в рассмотрении решения КСУ соответствующее дело рассматривалось в Голосеевском районном суде города Киева.