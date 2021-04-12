Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: из-за того, что Китай не обеспечил настоящей прозрачности, вирус COVID-19 вышел из-под контроля.

Об этом сообщают Reuters и Politico со ссылкой на интервью Блинкена телеканалу NBC, передает Украинская правда.

«Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID не делал того, что нужно было сделать, а именно - в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени - обеспечить настоящую прозрачность», - сказал он.

В результате, по словам Блинкена, вирус «вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в противном случае».

В опубликованном отчете ВОЗ, написанном совместно с китайскими учеными, речь шла о том, что вирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, и утечка в лаборатории был «крайне маловероятной». Когда был опубликован отчет, США, ЕС и другие страны призвали Китай дать независимым экспертам полный доступ ко всем данным о вспышке болезни.

Блинкен сказал, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

Напомним, в январе 2021 года, через год после начала пандемии коронавируса, делегация ВОЗ посетила Китай, чтобы исследовать причины его появления.

Команда специалистов ВОЗ, побывавшая в городе Ухань, где впервые выявили COVID-19, заявила, что ей не предоставили доступ к «необработанным данным» о болезни.