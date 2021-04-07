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Служба безопасности Украины продолжает следственные действия в отношении представителей так называемого «народовластия», которые выполняли задачи из-за границы.

Так, у фейковых «депутатов» незаконно созданного «Хмельницкого городского совета» проведен ряд обысков, сообщил пресс-центр ведомства.

«Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене», - говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержению конституционного строя.

Во время обысков у представителей незаконно созданных «органов местного самоуправления и государственной власти «Республики Украина» и «территориальной общины города Хмельницкий» правоохранители обнаружили:

  • уставы фейковых псевдообразований;
  • печати и бланки;
  • протоколы заседаний;
  • распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;
  • агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.  
ForUm

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