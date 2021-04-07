Служба безопасности Украины продолжает следственные действия в отношении представителей так называемого «народовластия», которые выполняли задачи из-за границы.
Так, у фейковых «депутатов» незаконно созданного «Хмельницкого городского совета» проведен ряд обысков, сообщил пресс-центр ведомства.
«Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене», - говорится в сообщении.
Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержению конституционного строя.
Во время обысков у представителей незаконно созданных «органов местного самоуправления и государственной власти «Республики Украина» и «территориальной общины города Хмельницкий» правоохранители обнаружили:
- уставы фейковых псевдообразований;
- печати и бланки;
- протоколы заседаний;
- распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;
- агитационные материалы.
Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.
Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время