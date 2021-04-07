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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины к вступлению в НАТО, но решение зависит от самого Альянса, передает УНИАН.

Она отметила, что Украина давно стремится вступить в НАТО и что администрация Байдена обсуждает с ней это стремление.

«Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем... но это решение для НАТО», - сказала Псаки.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.
ForUm

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