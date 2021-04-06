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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что намерение Украины вступить в НАТО позволит остановить процесс оккупации Россией украинских территорий.

«Российские войска в стране, которая вступила в НАТО, - это, мягко говоря, нонсенс, потому что оккупировать страну североатлантического альянса Россия позволить себе не может. Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых «ДНР» и «ЛНР» произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики», - сказал Арестович агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Он также добавил, что «задача Российской Федерации ни при каких обстоятельствах не допустить вступления Украины в НАТО».

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.
ForUm

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