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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности.

По данным пресс-центра ведомства, схему организовали должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под «прикрытием» центрального руководства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. гектаров государственных земель. В том числе более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

Незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

В СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал через «пробелы» в работе «Национальной кадастровой системы» и системы электронного документооборота «Докпроф», которую используют во многих органах власти.
«СБУ  принимает все меры для устранения выявленных проблем. Сейчас Служба направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные в работе информационных систем ведомства», - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с территориальным управлением ГБР в Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
ForUm

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