Несмотря на политику НБУ в отношении PayPal, вывести деньги на карту Приват24 вполне реально. Выбор метода вывода зависит от частоты вывода средств и самой суммы. Как правило, используется один из 2-х вариантов: сторонние финансовые системы и paypal посредник в Украине.
Вывод денег с paypal при помощи сторонних финансовых систем
Перевод денег в другую платежную систему, а затем на банковскую карту выгоден своей безопасностью. Потому как все операции могут контролироваться самим пользователем. Конечно, скорость транзакции будет невысокой из-за требований систем подтвердить актуальность запроса. Однако данный перевод будет целиком безопасен. Впоследствии уже известными методами можно перевести деньги на карту Приват24. Но из-за своей сложности и необходимости каждый раз проходить верификацию и подтверждения данный метод не является самым популярным.
С остальными системами, например, со Skriil или Payoneer, дела обстоят не лучше, и нередко для того, чтобы быстрее проводить операцию, требуется пользоваться либо PayPal Exchange, либо услугами обменщиков.
Поэтому такой метод перевода не всегда популярен и годится лишь в тех случаях, когда сумма переводится действительно большая, например, 5000$. В противном случае использование данных систем выгодно либо для каких-то конкретных целей пользователя (клиента) либо когда требуется прозрачность сделки (четкое отслеживание движения денежных потоков).
Вывод денег с PayPal на Приват24 при помощи обменников
Этот метод, хоть и куда быстрее предыдущего, но не лишен риска потери накоплений. Суть данного метода заключается в следующем алгоритме действий:
1. Клиент заполняет форму на сайте.
2. Получает от интернет-посредника «счет» на свой аккаунт в пейпал.
3. Заказчик услуг отправляет n-ую сумму на пейпал счет обменного пункта.
4. После подтверждения оплаты интернет-обменник переводит указанную сумму на карту клиента.
Данный механизм присущ многим интернет-обменникам, например, как obmenpp.com.ua. Но многие организации могут затребовать скан-копии документов, удостоверяющих личность.
Подводные камни при переводе денег, используя посредников
Выбирая посредника на bestchange.ru, стоит внимательно ознакомиться с его «характеристиками». В частности, нужно обратить внимание на такие параметры, как:
· курс;
· резерв суммы, которую может предоставить посредник;
· условия работы (автоматический, полуавтоматический и ручной типы транзакции средств);
· минимальная сумма перевода.
Куда более редким параметром является время задержки перевода (и такое случается!). У некоторых
посредников этот срок может достигать 240 часов (10 суток), хотя у многих из интернет-обменников данный срок составляет 20 – 30 минут.
Не лишним будет обратить внимание на прикладываемые отзывы. По прикладываемым отзывам можно определить сильные стороны посредника, как это можно отследить на примере obmenpp.com.ua.
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