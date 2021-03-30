Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы «Крымская платформа», - сказал руководитель Офиса президента.

Кроме того, Ермак рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

«В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов», - отметил он.

Руководитель Офиса главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.

Ермак также поблагодарил Соединенные Штаты Америки за предоставление важной помощи в сфере безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины. В частности речь идет о поддержке реформы Вооруженных сил Украины, усилении Военно-морских сил ВСУ.

Руководитель Офиса главы Украинского государства также отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО (EOP) и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Он отметил, что Украина остается форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности теряя жизни лучших своих граждан.

Руководитель Офиса президента Украины также рассказал Салливану о реформах, которые проводит Владимир Зеленский. Цель президента Украины - построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободного от коррупции и влияния олигархов.

Ермак также рассказал, что по инициативе Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, руководитель которого вскоре будет представлен общественности.

«События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние», - сказал Ермак.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

«Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере», - сказал он.

Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, целей по безопасности.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.