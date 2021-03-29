Бывшего заместителя аграрного министра и кандидата на должность Уманского городского головы от «Слуги народа» Андрея Дикуна подозревают в организации новой земельной махинации. Речь идет о схеме отчуждения государственной сельскохозяйственной земли в пользу частных лиц. Подробно об этом пишет издание «Апостроф».

Журналисты сообщают, что в 2014 году, когда Дикун был заместителем министра АПК, он своей подписью согласовал соглашение о совместной обработке земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1834,0411 га между ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Ягубец» и ООО «Терра-2014».

«Проблема в том, что заместитель министра не имел права подписывать такой документ, потому что данный вопрос даже не находится в компетенции министерства АПК. Соглашение о совместной обработке земли должны согласовываться через Кабинет министров Украины. Порядок такого согласования определяется постановлением КМУ №296 от 11 апреля 2012 года. То есть, имеем дело с мошенничеством, превышением служебных полномочий с целью получения выгоды в особо крупных размерах», - цитируют журналисты слова юриста по подписанного документа.

В Кабинете министров подтвердили - решение о согласовании заключения договора о совместной деятельности между ГП СХП «Ягубец» и ООО «Терра-2014» не принималось. В ходе расследования уголовного дела в суде признали, что Дикун превысил свои служебные полномочия. Теперь следствие должно выяснить - сделал он это намеренно или «по неосторожности».

А пока идут суды ГП «Ягубец» и ООО «Терра» ежегодно зарабатывают миллионы гривен чистой прибыли на украденной земле. Кроме этого, убытки государства только от неуплаты налогов оцениваются в сумму более 36 млн гривен. Журналисты телеканала «Правда Здесь» в своем расследовании подробно объяснили, каким образом частным лицам удалось присвоить государственные земли, и какова роль Андрея Дикуна в этом деле.

Сейчас стало известно, что Андрей Дикун пытается применить похожую схему отчуждения земли в другом селе на Уманщине - Родниковке. КСП «Родниковка» заявляет права на 2300 га в данном населенном пункте. С 2014 предприятие, как отмечают журналисты, без документов и оплаты за аренду, обрабатывает 2300 га госземель. Помогают Дикуну его однопартийцы и родственники, которые на последних выборах просочились во власть.

Дикун, имея полномочия формировать списки «Слуг народа» на местах, смог завести в местные советы жену своего родного брата, а также руководителя КСП «Родниковка» Сергея Войченко.

В частности, руководитель КСП «Родниковка» Сергей Войченко является депутатом Паланского сельсовета от «Слуги народа». Депутатом Паланского горсовета является и Татьяна Дикун, «слуга народа» - жена брата Андрея Дикуна. А брат Любомир Дикун - депутат Черкасского облсовета от «Слуги народа».

Пока в Офисе президента никак не отреагировали на информацию о скандальной деятельности «слуг» на Уманщине.