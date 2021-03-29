Использование металлических изделий, конструкций, инструментов плотно связанно с повседневной жизнью. Несмотря на это, многие из нас не представляют, сколько труда, сил требует изобретение и обслуживание промышленной продукции. Осуществить ремонт оборудования, автомобилей, выполнить сборку техники, поддержать работоспособность систем отопления, водоснабжения под силу слесарю. Но один человек вряд ли справится с этим. Поэтому оправдано наличие узко квалифицированных рабочих данной специализации. Мастер может быть инструментальщиком, сантехником, трубоукладчиком, механиком, монтажником, наладчиком, так можно продолжать и продолжать. У всех сотрудников есть своя специфика, но объединяющие качества – трудолюбие, острый ум, выносливость, практичность, желание творить и радовать окружающих.
Как возникла профессия?
Введение в эксплуатацию первых механизмов потребовало наличие людей готовых собирать конструкции из разрозненных деталей и продлевать их срок службы. Затем появилась автоматика, обслуживание и организация работы которой требует наличие слесарей. Специализированный рабочий обрабатывает металл, дерево, стекло, пластик и прочее без использования станков. Несмотря на это ему необходимо наличие функционального промышленного оборудования. Слесарный стол, верстаки, инструментальные шкафы, тумбы, тележки - обязательная подручная мебель каждой мастерской и приобрести их можно у производителя УХЛ-МАШ. Обращение со специализированной оснасткой требует исключительной координации, развитой мелкой моторики.
Выделим основные преимущества слесарного дела:
- многогранность профессии – возможность найти работу, опираясь на навыки специалиста;
- престижность – мастера очень востребованы в любой сфере деятельности;
- важность – изготовление инструментов, обработка составляющих деталей, ремонт оборудования требует сосредоточенности и внимательности;
- прибыльность – высококвалифицированный сотрудник всегда будет при деле и с хорошим окладом.
Главные качества востребованного специалиста
Представитель физически и технически сложной профессии должен:
- быстро принимать решения;
- брать на себя ответственность;
- уметь обращаться с техникой;
- стремиться развиваться;
- быть коммуникабельным и выносливым;
- знать установленные нормативы;
- следовать правилам безопасности на травмоопасных производствах;
- обладать креативностью и острым умом.
Профессионал легко справляется с поставленными задачами, ловко орудует инструментами, аккуратно пользуется оборудованием. Также слесарь физически силен, внимателен и трудолюбив.
Обустройство рабочего пространства
Успешное, прибыльное производство базируется на наличии просторных мастерских, оснащенных эргономичным оборудованием. Идеальным вариантом благоустройства помещения является наличие промышленной антистатической мебели.
Чтобы мастер не отвлекался, все подручные детали и инструменты необходимо распределять вблизи, раскладывать в правильном порядке и в нужном месте. Достаточно удобны в использовании вспомогательные приспособления компании производителя УХЛ-МАШ, как:
- горизонтальные подставки для рожковых гаечных ключей;
- навесные универсальные комплекты КНУ-1500;
- комбинированные ложементы для пассатижей, отверток и т.д.;
- инструментальные тележки, тумбы.
Планировку рабочего места выполняют, опираясь на параметры оборудования и специфику производства. Металлическая промышленная мебель характеризуется износостойкостью и прочностью, что важно в слесарном деле.
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