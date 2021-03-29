Использование металлических изделий, конструкций, инструментов плотно связанно с повседневной жизнью. Несмотря на это, многие из нас не представляют, сколько труда, сил требует изобретение и обслуживание промышленной продукции. Осуществить ремонт оборудования, автомобилей, выполнить сборку техники, поддержать работоспособность систем отопления, водоснабжения под силу слесарю. Но один человек вряд ли справится с этим. Поэтому оправдано наличие узко квалифицированных рабочих данной специализации. Мастер может быть инструментальщиком, сантехником, трубоукладчиком, механиком, монтажником, наладчиком, так можно продолжать и продолжать. У всех сотрудников есть своя специфика, но объединяющие качества – трудолюбие, острый ум, выносливость, практичность, желание творить и радовать окружающих.

Как возникла профессия?

Введение в эксплуатацию первых механизмов потребовало наличие людей готовых собирать конструкции из разрозненных деталей и продлевать их срок службы. Затем появилась автоматика, обслуживание и организация работы которой требует наличие слесарей. Специализированный рабочий обрабатывает металл, дерево, стекло, пластик и прочее без использования станков. Несмотря на это ему необходимо наличие функционального промышленного оборудования. Слесарный стол, верстаки, инструментальные шкафы, тумбы, тележки - обязательная подручная мебель каждой мастерской и приобрести их можно у производителя УХЛ-МАШ. Обращение со специализированной оснасткой требует исключительной координации, развитой мелкой моторики.

Выделим основные преимущества слесарного дела:

многогранность профессии – возможность найти работу, опираясь на навыки специалиста;

престижность – мастера очень востребованы в любой сфере деятельности;

важность – изготовление инструментов, обработка составляющих деталей, ремонт оборудования требует сосредоточенности и внимательности;

прибыльность – высококвалифицированный сотрудник всегда будет при деле и с хорошим окладом.

Главные качества востребованного специалиста

Представитель физически и технически сложной профессии должен:

быстро принимать решения;

брать на себя ответственность;

уметь обращаться с техникой;

стремиться развиваться;

быть коммуникабельным и выносливым;

знать установленные нормативы;

следовать правилам безопасности на травмоопасных производствах;

обладать креативностью и острым умом.

Профессионал легко справляется с поставленными задачами, ловко орудует инструментами, аккуратно пользуется оборудованием. Также слесарь физически силен, внимателен и трудолюбив.

Обустройство рабочего пространства

Успешное, прибыльное производство базируется на наличии просторных мастерских, оснащенных эргономичным оборудованием. Идеальным вариантом благоустройства помещения является наличие промышленной антистатической мебели.

Чтобы мастер не отвлекался, все подручные детали и инструменты необходимо распределять вблизи, раскладывать в правильном порядке и в нужном месте. Достаточно удобны в использовании вспомогательные приспособления компании производителя УХЛ-МАШ, как:

горизонтальные подставки для рожковых гаечных ключей;

навесные универсальные комплекты КНУ-1500;

комбинированные ложементы для пассатижей, отверток и т.д.;

инструментальные тележки, тумбы.

Планировку рабочего места выполняют, опираясь на параметры оборудования и специфику производства. Металлическая промышленная мебель характеризуется износостойкостью и прочностью, что важно в слесарном деле.