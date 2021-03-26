Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему Украина не реагирует на введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского и нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

«Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами», — отметил Данилов в интервью Радио НВ.

По его словам, на сегодня никаких документов по Коломойскому, Дубинскому или Деркачу в официальных учреждениях Украины нет. Поэтому Украина не может официально их рассматривать.

«Если они будут, это уже вопрос другого порядка», — добавил Данилов.

Напомним, в начале марта Госдеп США ввел санкции против Коломойского из-за подозрений в коррупции.