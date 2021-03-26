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Российская Федерация «защищает» не русских, а русскоязычных, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

«Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы, для всех стран в окружении Российской Федерации», — отметил Данилов.

Как заметил секретарь СНБО, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, «Россия постоянно пихает свой нос в другие страны, начинает там раздувать те вещи, на которые соседи не должны были бы обращать внимания».

«Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком, я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не русских, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет защищать тех граждан, причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они в этой защиты, или нет», — добавил Данилов.
ForUm

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