Фигурант многочисленных антикоррупционных расследований, одиозный чиновник и бывший руководитель «Спецтехноэкспорта», Павел Барбул использовал прогнившую судебную систему в Украине, дабы не самым законным образом заблокировать неугодные ему интернет-ресурсы, сообщает From-UA.

В числе этих ресурсов – известные в Украине интернет-издания: Главком, Апостроф, From-UA, портал «Антикор», ИА «Голос.ua« и другие.

Как стало известно изданию «Антикор», по заявлению Барбула в ЕРДР было внесено уголовное производство, на основании которого были заблокированы вышеперечисленные интернет-ресурсы. Барбул является фигурантом уголовного дела, открытого НАБУ, относительно разворовывания средств «Укроборонпрома». Так, Барбул и другие должностные лица «Спецтехноэкспорта» задерживались детективами НАБУ под руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры в деле завладения 2,3 млн.дол.США. Как сообщалось в СМИ, «Спецтехноэкспорт» еще в 2015 г. заключил контракт с иностранной компанией Global Marketing SPLTD. Однако, как установили детективы НАБУ, деньги «Спецтехноэкспорт» перечислил в банк в Объединенных Арабских Эмиратах, а услуг на практике никаких не получил.

Барбул и его адвокат, ссылаясь на Конституцию и законы Украины, требуют запретить публиковать информацию о бывшем чиновнике, в том числе — о его имуществе, доходах, связях и т.д.

В публикациях СМИ, которые экс-чиновник пытается заблокировать при помощи Фемиды, в частности упоминаются его бизнес-партнеры по биотехнологическому проекту ADAM — бывший руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов (по данным «Зик.Юа» может быть причастен к хищению) и экс-заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак. По данным журналистов, изначально основателем ADAMа выступила компания Владимира Усова Kwambio, в которую несколькими годами ранее инвестировал $500 тыс. венчурный фонд Impulse VC, где одним из партнеров является приближенный к Кремлю российский миллиардер Роман Абрамович. Об этом ранее Facebook заявлял и адвокат Маси Найем.

И в этой ситуации Барбул вменяет известным украинским СМИ обнародование якобы его персональных данных. О каких персональных данных речь может идти в отношении публичного лица, обвиняемого в многомиллионной коррупции, остается загадкой. Именно по этому уголовному делу были наложены аресты на ведущие интернет-СМИ. Кроме того, эти действия были предприняты в обход Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, которая отказалась обнародовать на своем сайте явно противозаконное решение.

Источники «Антикора» в правоохранительных органах подтверждают, что уголовное производство, на основании которого Барбул заблокировал ряд изданий, уже закрыто. Однако операторам связи рассылаются запросы относительно блокировки интернет-ресурсов именно на основании данных этого производства.