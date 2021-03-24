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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении ракетной угрозы со стороны России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран Альянса.

«Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

«Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии», - сказал генсек.

Столтенберг также заявил, что Россия продолжает агрессивное поведение за рубежом, в том числе против своих соседей, а также наращивает военную мощь в разных регионах мира.

 
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