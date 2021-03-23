Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что страны-члены имеют разногласия относительно российского газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает «Европейская правда», об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

«Существуют различные взгляды внутри НАТО относительно проекта «Северный поток-2». Такое положение дел уже существует в течение нескольких лет. Не только Соединенные Штаты, но также некоторые другие союзники критически относятся, однако страны-члены имеют расхождения во мнениях», - сказал Столтенберг.

«Реальность заключается в том, что поскольку НАТО опирается на консенсус, то не принимало решение по «Северному потоку-2». Мы концентрируем внимание на том, как мы можем увеличить диверсификацию поставок и решить вопрос безопасности энергетических поставок, но у нас нет никакой позиции по «Северному потоку-2», - добавил генсек.

По его словам, он всегда ценит, когда страны-члены НАТО могут согласовать единую позицию.

«В то же время я также убежден, что НАТО на протяжении многих лет показало, что мы способны продолжать сохранять преданность нашей ключевой задаче - защищать друг друга, несмотря на факт, что иногда бывают разногласия, как например мы это видим по «Северному потоку-2», - добавил Столтенберг.