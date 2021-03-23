Союзники по НАТО должны прилагать постоянные усилия для укрепления трансатлантического единства и создать условия, чтобы НАТО, которое доказало свою эффективность для сохранения мира на протяжении прошедших 75 лет, было таким же эффективным в последующий период.

Такое убеждение во время открытой беседы под эгидой европейского Центра Карнеги на тему укрепления трансатлантических связей с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Укринформ.

«Мы должны обеспечить, чтобы этот Альянс был таким же эффективным в течение следующих 75 лет, которым был свои первые 75 лет. Это означает его адаптацию к тому миру, который существует сейчас... Поэтому идеи программы НАТО 2030 и создание новой концепции является абсолютно верным решением», - отметил Блинкен.

Он подчеркнул , что НАТО объединяет уже 30 государств с почти миллиардным населением, которые добровольно объединились вокруг общих ценностей, демократии, свободы, открытости, на основе мирового порядка, основанного на правилах. Именно это позволяет странам Альянса развиваться дальше и двигаться вперед в условиях мира.

«НАТО объединяет страны не «против» кого-то, а «за» что-то, что собрало их вместе. В частности, это готовность решительно действовать вместе, чтобы защитить друг друга, если возникают вызовы для безопасности... Президент Байден просил нас подтвердить решительные обязательства Соединенных Штатов относительно НАТО. Мы постараемся вдохнуть новую жизнь в наш Альянс и наше партнерство», - сказал госсекретарь США.

Он заметил, что современным вызовам не может эффективно противостоять ни одна страна, если она действует самостоятельно. «Этого не могут сделать даже Соединенные Штаты, со всеми ресурсами, что мы имеем. Поэтому, когда речь идет о новых вызовах, - будь то изменения климата, кибернетические угрозы, подъем автократических государств, - мы имеем широкий интерес в том, чтобы отвечать на эти вызовы вместе, делать это с опорой на коллективную безопасность. НАТО создано именно для этого», - добавил Блинкен.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что во время следующего саммита Альянса в конце этого года лидеры стран-союзниц согласятся обновить стратегическую концепцию НАТО, принятую в 2010 году в совершенно иных исторических условиях и условиях безопасности.

«При таком решении мы сможем начать процесс обновления стратегической концепции, чтобы принять ее, но не в этом году, а уже в 2022-м», - сказал Столтенберг.